Antalya'da İlk Kez 'Prematüre Anneleri Okulu' Uygulaması Başlıyor

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde prematüre çocukları olan ailelere "Prematüre Anneleri Okulu" konulu eğitim semineri başlıyor.



Antalya Kamu Hastaneleri Birliği'ne (AKHB) SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 18 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 14.00'de "Prematüre Anneleri Okulu" eğitim semineri başlıyor. Seminerle ilgili bilgi veren AKHB Genel Sekreteri Prof. Dr. Necat Yılmaz, "Prematüre Anneler Okulu Antalya'da ilk, Türkiye'de 4. olması gibi özellikler taşımaktadır. Prematüre Anneler Okulu, hassas bakımla belli bir süre yoğun bakım ünitesinde takip edilen bebeklerin taburcu olduktan sonra evde bakım kalitesini ve ailelerin bilgi düzeylerini arttırmak gibi hayati öneme sahiptir. Prematüre Anneler Okulu'na prematüre bebek dünyaya getiren annelerin ve bebeğe bakacak kişilerin katılımı planlanmaktadır" dedi.



2016 yılında AEAH'de 170 prematüre bebeğin dünyaya geldiğini hatırlatan Yılmaz, "Bu bebeklerin çoğunluğunu Suriyeli bebekler oluşturmaktadır. Bu nedenle "Prematüre Anneler Okulu" ilk eğitimine çok sayıda Suriyeli prematüre bebek annesi davet edilmiştir. Diller arası farklılıklar nedeni ile de eğitim Arapça tercüman tarafından Suriyeli annelere çevri yapılarak sunulacaktır."



"Bebeğini Öğrenerek Koru" çerçevesinde gerçekleştirilecek eğitim seminerini Dr. Gönül Tezel, Dr. Seyhan Erişir Oygucu "Prematüre Bebek Yolculuğu", Diyetisyen Aziz Selçuk Yurttaş "Prematüre Bebek Beslenmesi", Psikolog Hakan Bulut "Erken Doğan Ebeveyni Olmak", Yeni Doğan Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Gülgün Kuyucak, "Prematüre Bebek Bakımı", Anne Sütü Hazırlama Hemşiresi İlknur Özcan "Beslenme Uygulamaları ve Relaktasyon" başlıklarıyla verecek. - ANTALYA