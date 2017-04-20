Antalya'da İlk Fetö Cezası Bir Öğretmene
ANTALYA'da FETÖ üyeliğinden yargılanan Beden Eğitimi öğretmeni İlker Dereboylu, 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.
ANTALYA'da FETÖ üyeliğinden yargılanan Beden Eğitimi öğretmeni İlker Dereboylu, 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.
Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında açılan davaların ilki, 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla sonuçlandı. Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada öğremen İlker Dereboylu, terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme, İlker Dereboylu'nun terör örgütü propagandası yapma suçundan ise beraatına hükmetti. - Antalya
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