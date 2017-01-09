Antalya'da İki Yankesici Tutuklandı

Antalya'da belediye halk otobüsünde yankesicilik yapan iki kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, bindiği belediye otobüsünde 790 lirasını çaldıran M.N.S'nin Fatih Polis Merkezi Amirliğine şikayette bulunması üzerine yapılan çalışmalarda, olayı daha önceden benzer suçlardan kaydı bulunan M.T. ve Z.G. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi.



Şüphelilerden M.T. il merkezindeki ikametinde, Z.G. ise Korkuteli ilçesinde yakalandı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.