Antalya'da İki Ayrı Trafik Kazası: 1'si Ağır 6 Yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri çocuk, 1'si ağır 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre ilk kaza Bağlık Mahallesinde babasıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Feriha Yorgancı'ya H.G'nin (19) kullandığı 07 YFN 94 plakalı otomobilin çarpması sonucu meydana geldi. Kaza yapan araç sürücüsü ve babasıyla birlikte hastaneye götürülmek istenen küçük kızın içinde bulunduğu araç, daha sonra kırmızı ışıkta bekleyen bir başka araca arkadan çarptı. Kumluca Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan küçük kız, hayati tehlikesi nedeniyle daha sonra Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.



İkinci kaza ise Kumluca Kemer karayolu 7. kilometresinde Ali A.'nın (26) kullandığı 31 TZ 907 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 BZL 29 otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada 31 TZ 907 plakalı otomobilin sürücüsü Ali A. ile yanında bulunan Egzi A. (24) ile 01 BZL 29 plakalı araçta bulunan Osman Ö., Umut Ç. (20), Suat G. (19) yaralandı. Yaralılardan Osman Ö. Finike Devlet Hastanesinde, diğer yaralılar ise Kumluca Devlet Hastanesi'nde tedavi alına alındı. - ANTALYA