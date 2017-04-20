Antalya'da Hırsızlık İddiası

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Korkuteli ilçesinden Antalya merkez istikametine seyir halinde bulunan kamyonette hırsızlık malı olabileceği bilgisi üzerine, araç, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Antalya-Korkuteli yolu Termessos Bulvarı üzerinde durduruldu.



Kamyonette yapılan aramada, Korkuteli ilçesindeki evlerden çalındığı tespit edilen eşyalar ele geçirilirken, araçta bulunan N.B.D (19), H,Y (30) ve V.K (19) gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.B.D. ve H.Y. tutuklanırken, V.K. ise Cumhuriyet Başsavcılığından serbest bırakıldı.