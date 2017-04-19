Antalya'da Hırsızlar Bunu da Yaptı

Antalya'da yaya üst geçidine dadanan hırsızlar asansör kapılarını çaldı. Kapıların yeri kazaya sebep olmaması için çelik saclarla kapatıldı.



Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde Yeşildere Mahallesi'ni Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'ne bağlayan yaya üst geçidinde yaşlı ve engelliler için yapılan asansörlerin kapıları geçtiğimiz ay çalındı. 3 yıl önce hizmete giren üst geçitteki asansör, kapısının çalınması üzerine iptal edildi.



Üst geçidin her iki tarafının iniş asansörlerinin kapıları da geçtiğimiz gün çalındı. Kapıların yerinde olmadığını gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise asansör boşluğunda herhangi bir kazanın olmaması nedeniyle kapıların yerlerini çelik sacla kapattı. Görevliler, ATSO karşısındaki üst geçidin asansörünün çalınan kapılarının yerinin de çelik sacla kapatıldığını bildirdi.



"Mağdur olan vatandaş"



Pazar alışverişine giderken asansörü kullanamayan Emine Yamuklu, "Her çarşamba günü pazara giderken rezil oluyoruz. Merdivenleri inemiyoruz. Üst geçit asansör yapıldı ama faydalanamadık. Kapılarını çalmışlar. Kapından ne istiyorlar. Bizler için yapıldı asansör. Engelliler yaşlılar rahatlıkla inip çıksa. İnsanların faydalanması için belediye yapmıştı. Kapılar mühürlenmeseydi iyi olurdu. Keşke çalışsaydı. Ama bu insanlara da yaramıyor. Yapılıyor tekrardan çalınıyor. Rezil olan biziz. Çalanlara bir şey yok, mağdur olan biziz" dedi. - ANTALYA