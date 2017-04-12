Antalya'da Hint Keneviri Operasyonu... Jandarma Tek Tek Söküp İmha Etti

Antalya'da Hint keneviri operasyonu... Jandarma tek tek söküp imha etti



ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Avsallar mahallesindeki ormanlık alanda Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 973 adet dişi hint keneviri ele geçirildi. 70 metrekarelik bir bahçede bulunan hint kenevirleri Jandarma ekipleri tarafından söküldü.

İncekum Akören mevki İncekum halk plajı karşısındaki ormanlık alanda 973 adet ekili dişi hint keneviri ekildiği ihbarı alan Antalya il jandarma Komutanlığı ile Alanya ilçe jandarma Komutanlığı ekipleri, bahçeye operasyon düzenledi. Dişi Hent Kenevirleri Jandarma tarafından tek tek toplanırken ekimde kullanılan hortum su bidonları, su valileri kazma kürek yiyeceklere el konuldu. Hint kenevirle i ise tutanak tutulduktan sonra imha edildi. Olay yerinde bulunan bira kutularının üzerinde net parmak izlerine ulaşıldı. Şahıs ve şahısların parmak izlerinden yola çıkan jandarma şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Yakalanan hint kenevirinin piyasa değerinin 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.