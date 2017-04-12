Antalya'da Hint Keneviri Operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri ele geçirildi. 70 metrekarelik bir bahçede bulunan Hint kenevirleri jandarma ekipleri tarafından sökülerek imha edildi.



Edinilen bilgiye göre, Avsallar Mahallesi İncekum Akören mevkii İncekum halk plajı karşısındaki ormanlık alanda 973 adet ekili dişi Hint keneviri ekildiği ihbarı alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Dişi Hent kenevirleri jandarma tarafından tek tek toplanırken hortum, su bidonları, su valileri kazma kürek ve yiyeceklere el konuldu. Hint kenevirleri ise tutanak tutulduktan sonra imha edildi.



Olay yerinde bulunan içki kutularının üzerinden aldıkları parmak izlerinden yola çıkan jandarma şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanan Hint kenevirinin piyasa değerinin 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. - ANTALYA