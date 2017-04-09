Antalya'da 'hayır' mitingi



ANTALYA - Antalya'da Geleceğimiz İçin Hayır Platformu tarafından 'hayır' mitingi düzenlendi.

Antalya'da çok sayıda sendika, siyasi parti, meslek örgütü, ve derneklerin bir araya gelerek oluşturduğu "Geleceğimiz İçin Hayır Platformu" çağrısıyla bir miting düzenlendi. Platformun toplanacağı Aydın Kanza Parkı'nın çevresini polis emniyet gerekçesiyle bariyerlerle kapattı. Parka girmek isteyen katılımcılar, üstleri arandı, hakaret içeren döviz ve afişlere el konuldu. Şarkılar ve halaylar eşliğinde çeşitli sloganlar atarak yürüyüşe geçen yüzlerce kişi, Güllük Caddesi, Teomanpaşa Caddesini geçerek Konyaaltı Caddesi'ndeki Türkan Saylan Parkı'na hazırlanan miting alanına geldi. Platform üyeleri burada da üzerleri arandıktan sonra alana alındı. Polis yürüyüş güzergahı ve miting alanında geniş güvenlik önlemi aldı. Grubun tamamının alana girmesinin ardından sahneden demokrasi şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada kalabalık içinden bir grup İstiklal Marşı'nın okunmasının tam zamanı olduğunu söyleyerek, marşın okunmamasına tepki gösterdi.

Çeşitli konuşmaların yapıldığı miting, konserle sona erdi.