Antalya'da Hatalı Araba Park Etme Kavgası: 1 Yaralı

Antalya'da otomobili hatalı park etme yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi bacağından silahla yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, olay, Muratpaşa ilçesi, Tahıl Pazarı Mahallesi 467 sokak üzerinde meydana geldi. Manifaturacılık yapan H.N., bir yakınının dışarıda hatalı park etme yüzünden kavgaya karıştığını gördü. İddiaya göre, kavgayı ayırmak isteyen H.N., M.Ö. tarafından ateşlenen silahtan çıkan kurşunla bacağından yaralandı. Silah sesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis kavgaya karışan kişileri ve M.Ö'yü gözaltına aldı. Hayati tehlikesi bulunmayan H.N. İse 112 Acil Sağlık Merkezi ambulansıyla devlet hastanesine kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - ANTALYA