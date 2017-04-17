Antalya'da Halk Oylamasında Aranan 33 Kişi Yakalandı

Anayasa değişikliği halk oylamasında, Antalya'da yakalama emri bulunan 33 kişi yakalandı.



Dün gerçekleştirilen anayasa değişikliği halk oylamasında oy kullanan ve haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama emri bulunan 33 kişi yakalandı. Oy kullandıktan sonra yakalanmalarına yönelik olarak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 kişiyi, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişiyi, yağma suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan 1 kişiyi, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet etmek suçundan 13 gün hapis cezası bulunan 1 kişiyi, hırsızlık-konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 6 ay hapis cezası bulunan 1 kişiyi, silahla tehdit suçundan 3 yıl 20 gün hapis cezası bulunan 1 kişiyi, yaralama suçundan 1 kişiyi, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçundan 1 kişiyi, taahhüdü ihlal suçundan 25 kişiyi yakaladı.



Haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilen 33 kişiden 12'si tutuklandı. - ANTALYA