Antalya'da "Hacı Murat" Buluşması

Antalya Dokuma Park'ta bir araya gelen 200 Murat 124 ile 100 klasik motosiklet, vatandaşlardan ilgi gördü.



Antalya Kulüp 124 Grubu ve Kepez Belediyesinin organizasyonuyla 25 ilden 200 "Murat 124" otomobil ile 100 klasik motosiklet sahibi buluştu. Sahiplerinin yan yana dizdiği Murat 124'ler vatandaşların büyük ilgisini çekti. Renkli, özellikli ve bakımlı Murat 124'leri görmek için parka gelen vatandaşlar, araçlarla fotoğraf çektirdi.



Kulüp 124 Grubu Başkanı İzzet Berk Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin yarın akşam saatlerine kadar süreceğini belirtti. Kepez Belediyesinin Dokuma Şenlikleri kapsamında bir araya geldiklerini anlatan Demir, 2014 yılında 3-5 kişi ile toplanırken artık 200 otomobil sahibine ulaştıklarını dile getirdi.



Kendisinin de 5 yıldır Murat 124'e bindiğini ifade eden Demir, "İnsanlara bu tutkuyu sevdirdik. Herkes hacı Muratlara özenmeye başladı. Artık sokaklarda kötü Murat araba yok. Fabrikadan çıktığı gibi restore edilip yollara düşülüyor." dedi.



Kulübün kurucu başkanı Osman Kölemen ise Murat 124'lerin kendileri için bir tutku olduğunu dile getirdi. Gittikleri her yerde Murat 124 aradıklarını anlatan Kölemen, "Köylerde orijinal yedek parça ve otomobil için Murat 124 arıyoruz. İlk başladığımızda rahat buluyorduk ama grubun adı duyuldukça bu araçların değeri arttı. Köydeki Mehmet Ağa artık arabasını vermiyor. Aslında bu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.



Serçe'sini 80 bin avroya satmadı



Antalya'da sanayi ustası olan Aziz Uysal ise 1992 model Serçe'sini 10 yıl önce satın aldığını belirtti. Serçenin uzunluğunu 50 santim, yüksekliğini de 15 santim kısalttığını anlatan Uysal, şöyle konuştu:



"Arka kapılarını iptal ettim. Drag için özel olarak aracı yeniden tasarladık. 400 beygir gücünde motor ile ona uygun şanzıman taktık. Sadece drag yarışlarında kullanıyoruz. El emeğiyle yaptık. Bize 100 bin liranın üzerinde mal oldu. Sadece motorunun 65 bin liraya yakın maliyeti var. Standart bir Serçe'yi 5 bin ila 7 bin liraya alabilirsiniz. Kemer'deki bir yarışta otel sahibi 80 bin avro teklif etti ancak satmadım çünkü bu gönül işi."



Türkiye'nin çeşitli illerindeki drag yarışlarında 35 kupa kazandığını aktaran Uysal, lüks araçlar içinde Serçe'nin şampiyon olduğunu görenlerin büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi. Uysal, aracını ailesinden biri gibi gördüğünü ve kapalı garajında sakladığını sözlerine ekledi.