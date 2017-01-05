Antalya'da Genç Kızın Alt Geçit Korkuluklarında İntihar Girişimi

Antalya'da 18 yaşındaki kız, alt geçit korkuluklarından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen genç kız ağır yaralandı.



Olay akşam saat 20.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşı ile akşam saatlerinde kavga eden S.A.(18), Yüzüncü Yıl Bulvarı üzerinde bulunan şarampol alt geçidinin demir korkuluklarının üstüne çıkarak çevrede bulunan vatandaşlara intihar edeceğini söyledi. Vatandaşlar tarafından intihardan vazgeçirilmek istenilen genç kız, ikna çabaları sürerken bir anda kendini 7 metre yüksekten trafiğin aktığı alt geçide bıraktı.



Aracın altında kalmaktan da son anda kurtuldu



Genç kız, seyir halinde olan ticari taksinin son anda fark ederek frene basmasıyla aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Genç kızın yerde baygın şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, bulvarı araç geçişine kapattı. 112 ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kız daha sonra Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen genç kızın, tedavisinin devam ettiği belirtildi. - ANTALYA