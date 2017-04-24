Antalya'da Gasp Anı Güvenlik Kamerasında

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde marketten bir paket sigara ve 260 lira gasbeden şüpheli gözaltına alındı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Yenigün Mahallesi Köroğlu Bulvarı'ndaki markete giren Mazlum A. (22), iş yeri çalışanı Sadık A'yı kuru sıkı tabancayla etkisiz hale getirerek bir paket sigara ve 260 lirayı gasbetti.



İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı Yeşildere Mahallesi'ndeki metruk binada yakaladı.



Şüphelinin üst aramasında kuru sıkı tabanca, marketten gasbettiği değerlendirilen sigara ve 130 lira bulundu.



Emniyette suçunu itiraf eden Mazlum A'nın paranın bir kısmıyla uyuşturucu aldığını söylediği öğrenildi.



Güvenlik kamerası kayıtlarında zanlının markete girerek çalışanı etkisiz hale getirip para ve sigarayı gasbetmesi yer alıyor.