Antalya'da Fetö Üyeliğinden Bin 352 Kişi Tutuklandı

Antalya'da 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda bin 352 kişinin tutuklandığı bildirildi.



Antalya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY'ye mensup bir kısım askerin başlattığı hain darbe teşebbüsü nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaların devam ettiği ifade edildi.



Bu kapsamda kent genelinde düzenlenen operasyonlarda bin 352 kişinin tutuklandığı bilgisi verilen açıklamada, operasyonlarda 46 kişinin gözaltında tutulduğu, 445 kişinin arandığı, gözaltına alınan bin 143 kişinin adli kontrol şartıyla, 581 kişinin de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi.



FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen 560 kişinin görevden uzaklaştırıldığına dikkat çekilen açıklamada, bin 698 kişinin iş akdinin fesih edildiği, 19 kişinin de emekliliğe sevk edildiği, 277 kişinin de görevine iade edildiği kaydedildi.