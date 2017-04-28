Antalya'da Fetö Sanığı Komutanlar Hakim Karşısında

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin Antalya Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül, Burdur Garnizon Komutanı, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Metin Karagöz ve Antalya 3. Piyade Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya'nın yargılamasına başlandı.



Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliye içindeki 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.



Ogün Ahmet Tepe başkanlığında yapılan duruşmada, sanıkların avukatları ve yakınları hazır bulundu.



FETÖ/PDY kapsamında 3 eski komutan hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üyelik", "askeri komutanlıkların gasbedilmesi", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.