Antalya'da Fetö/pdy Zanlısı Gözaltına Alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.



Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede FETÖ'ye ait kapatılan bir dershanede müdürlük yaptığı öğrenilen M.K'yi sabah saatlerinde evinde gözaltına aldı.



Sağlık kontrolünden geçirilen M.K'nin ilçe emniyetindeki işlemlerin ardından Antalya'ya gönderildiği öğrenildi.