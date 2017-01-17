Van'da sürdürülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Mersin'de açığa alındıktan sonra Van'da hakkında gözaltı kararı çıkarılan eski komiser yardımcısı A.U.Y'yi gözaltına aldı.
Ekiplerce ilçe girişinde yapılan denetimler sırasında otomobilinde yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Antalya'da Fetö/pdy Soruşturması
Van'da sürdürülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı.
Van'da sürdürülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı.
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