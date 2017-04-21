Antalya'da Fetö/pdy Soruşturması

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bin 548 kişi tutuklandı.



Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



Operasyonlar kapsamında bin 548 kişinin tutuklandığı, 1 kişinin ise gözaltında tutulduğu kaydedildi.



Açıklamada ayrıca bugüne kadar toplam 4 bin 143 adli işlemin yapıldığı bilgisi de verildi.