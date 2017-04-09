Antalya'da Fetö/pdy Soruşturması

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bugüne kadar 290 dava açıldı.



AA muhabirinin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla bin 559 sanık yargılanıyor.



Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi ve 8. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 290 dava kapsamında tutuklu sanık sayısı 921 oldu. Sanıklardan 167'sine adli kontrol hükümleri uygulanırken, 124'ü hakkında yakalama kararı bulunuyor.



Diğer taraftan Antalya Adliyesinde, ağır ceza mahkemelerinde yapılan bazı değişikliklerde, Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuzhan Yaşar getirildi.



Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına ise 6. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Özgül Küçükel atandı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesine Antalya 5. Sulh Ceza Mahkemesi hakimi Mutlu Çat görevlendirildi.



Ayrıca yeni kurulan 9. Ağır Ceza Mahkemesine 14. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Mehmet Murat Demiraslan başkan olarak görevlendirilirken, 10. Ağır Ceza Mahkemesine de 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüten İbrahim Altınkaynak başkan olarak atandı.