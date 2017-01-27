Antalya'da Fetö/pdy Soruşturması

Alanya ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Antalya Defterdar vekili gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Kasım'da yapılan operasyonda gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Antalya Defterdar Vekili B. A. için yeniden gözaltı kararı çıkartıldı.





Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği Ekiplerince B.A'nın evine operasyon yapıldı.



Örgütün gizli haberleşme sistemi "Baylock"u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alan şüpheli, Antalya'ya sevk edildi.