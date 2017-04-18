Antalya'da Fetö/pdy Operasyonu

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.



Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'ye yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, polisin gerçekleştirdiği operasyonlarda öğretmenler R.K. (49), H.K. (36), İ.K. (46), gazeteci R.M. (43) ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünde görevliyken ihraç edilen N.Ş. (30) gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edilen şüphelilerden R.K. adli kontrol kararı ile salıverildi, H.K, İ.K, R.M. ve N.Ş. tutuklandı.