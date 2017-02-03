Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları ve yakınlarının arasında bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı.
Şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları öne sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Antalya'da Fetö/pdy Operasyonu
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi.