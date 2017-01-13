Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında, örgüte finans desteği sağladıkları, örgütsel faaliyetlere katıldıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddia edilen çeşitli meslek gruplarından 10 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan, muvazzaf subay ve astsubay, 2 infaz koruma memuru, 1 zabıt katibi, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye getirildi. - ANTALYA
Antalya'da Fetö Operasyonu
Antalya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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