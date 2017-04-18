Antalya'da Fetö Operasyonu: 4 Tutuklama

Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda öğretmenler R.K. (49), H.K. (36), İ.K. (46), gazeteci R.M. (43) ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünde görevliyken ihraç edilen N.Ş. (30) gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edilen şüphelilerden R.K. adli kontrol kararı ile salıverildi, H.K, İ.K, R.M. ve N.Ş. tutuklandı. - ANTALYA