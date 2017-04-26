Antalya'da Fetö Operasyonu: 17 Gözaltı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya'da 17 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Antalya'da da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Sabah erken saatlerde başlatılan operasyonda, FETÖ okullarında imamlık yaptığı tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı. Operasyona, Özel Hareket Şube Müdürlüğü'ne ait polisler de destek verdi. Şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü. - Antalya