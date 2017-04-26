Antalya'da Fetö Operasyonu: 17 Gözaltı

Ankara merkezli Antalya'da gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ-PDY) yönelik operasyonda emniyet imamı olduğu belirtilen 17 öğretmen gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya'da örgütün emniyet teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında Antalya'da da emniyet imamı olduğu belirtilen 17 öğretmen gözaltına alındı. - ANTALYA