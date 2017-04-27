Antalya'da Fetö Operasyonları

Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 25 kişi gözaltına alındı.



Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilerek faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi amacıyla başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.



İl genelinde yapılan operasyonlarla ilgili bilgi verilen açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, örgütün haberleşme programını olan ByLock'u kullandığı tespit edilen, Kemer ilçesinde yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca haklarında verilen adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Manavgat ilçesinde 2 şüpheliden 1'i adli makamlara sevk edildi. Diğer şahsın gözaltı işlemleri devam etmekte. Korkuteli ilçesinde de 1 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmekte. KOM Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY örgütünün mahrem yapılanması içerisinde oldukları tespit edilen 61 şahsa yönelik yapılan operasyonda ise 23 şüpheli yakalandı. İl genelinde yapılan operasyonlar neticesinde toplam 28 kişi yakalanmış olup, 25 kişinin gözaltı işlemleri devam etmekte" denildi. - ANTALYA