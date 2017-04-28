Antalya'da Fetö'den Bin 557 Kişi Tutuklandı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bin 557 kişi tutuklandı, 4 bin 225 kişi hakkında adli işlem yapıldı.



Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Soruşturmalar kapsamında bin 557 kişinin tutuklandığı, 25 kişinin ise gözaltında olduğu belirtildi. Ayrıca bugüne kadar toplam 4 bin 225 kişi hakkında adli işlemin yapıldığı kaydedildi. - ANTALYA