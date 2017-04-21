Antalya'da Fetö'den Bin 548 Kişi Tutuklandı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bin 548 kişi tutuklandı.



Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Soruşturmalar kapsamında bin 548 kişinin tutuklandığı, 1 kişinin ise gözaltında olduğu belirtildi. Ayrıca bugüne kadar toplam 4 bin 143 kişi hakkında adli işlemin yapıldığı kaydedildi. - ANTALYA