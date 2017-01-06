Antalya'da Fetö'den Adli İşlem Sayısı 3 Bin 578'e Ulaştı

Antalya'da 15 Temmuz darbe girişimin ardından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 bin 578 kişi hakkında adli işlem, 2 bin 350 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Soruşturmalar kapsamında bin 216 kişi tutuklanırken, 525 kişi firar durumda.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından "Anayasa'yı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik" suçlarından başlatılan soruşturmalar sürüyor.



Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada soruşturmalar kapsamında bin 216 kişinin tutuklandığı, 59 şüphelinin gözaltında olduğu, 525 şahsın firarda bulunduğu belirtildi.



2 bin 350 kişi hakkında idari işlem yapıldı



Bin 80'i adli kontrol şartıyla olmak üzere bin 635 kişinin serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, "Ayrıca 542 kişi görevden uzaklaştırıldı, bin 525 kişinin ise ihraç/ iş akdi fesih edilmiş, 21 kişi emekliliğe sevk edilmiş, 262 kişi göreve iade edildi. Toplam adli işlem sayısı 3 bin 578, idari işlem sayısı ise 2 bin 350" denildi.



Diğer taraftan soruşturma kapsamında 62 hakim-savcı tutuklanırken, 5 hakim-savcı firar etti. 128 emniyet mensubu tutuklandı, 343 emniyet personeli hakkında idari işlem başlatılırken, 12 emniyet mensubu firar etti. 18 asker tutuklanırken 4 asker firar etti, 89 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Tutuklanan akademisyen sayısı ise 125 olarak açıklanırken, firar eden akademisyen sayısı 34 olarak kaydedildi. - ANTALYA