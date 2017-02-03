Antalya'da Fetö'den 31 Emniyet Personeli Adliyede

ANTALYA'da FETÖ/PYD'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan tamamı rütbeli 2'si kadın 31 emniyet personeli adliyeye sevk edildi.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, tümü rütbeli ve çeşitli birimlerde görevli 2'si kadın 31 emniyet personeli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade vermeye başlayan şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirtildi.



21 KİŞİ TUTUKLANDI



Diğer yandan FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında daha önce çeşitli zamanlarda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüphelinden 21'i ise dün çıkarıldıkları Antalya 2'nci Sulh Ceza Hakimliğince 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak'tan tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



- Antalya