Antalya'da 'Evet' Standında 'Neden Evet Diyeceğiz" Yumruğu: 4 Yaralı

Antalya'da 'evet' standı önüne gelen karşıt görüşlü genç tartıştığı görevlilere yumruk attı. Kavgada stant görevlilerinden 3 kişi ve karşıt görüşlü olduğu öne sürülen gruptan da bir kişi yaralandı. Olayda broşür dağıtan emekli polis memurunun da parmakların kırıldığı iddia edildi.



Edinilen bilgiye göre, dün saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda, Ö.A.A, eşi N.A. ve oğulları Y.A. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, "evet" standı açan AK Parti görevlilerine, kendilerinin "neden evet demeleri" gerektiğini sordu. Konuşmaların tartışmaya dönüşmesi üzerine "evet" standını yıkan baba ve oğlun, görevlileri de darp ettikleri öne sürüldü.



Darp nedeniyle yaralanan 3 stant görevlisi ile diğer taraftan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise stand görevlileri tarafından cep telefonuyla da kaydedildi. Olay yerine gelen Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ö.A.A, oğlu N.A. ve eşi Y.A'yı gözaltına aldı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



"Gözlüğümü ve parmağımı kıranlardan şikayetçiyim"



Olayda parmaklarının kırıldığını iddia eden ve eli alçıya alınan 55 yaşındaki emekli polis memuru Gürsel Sayar, kendisine saldıran kişilerin stant önüne provokasyon için geldiğini ileri sürdü. Sayar olay anını şöyle anlattı:



"Birkaç kişi geldi. Bize sert bir şekilde 'neden evet vereceğiz, neden hayır vereceğiz, bize açıklar mısınız?' diye söyledi. Amaçlarının provokatörlük olduğu belliydi. Hareketlerinden belliydi. Biz de, 'Beyefendi biz size ne anlatalım, bak biz burada broşür veriyoruz, vatandaşa ikram ediyoruz, zaten iki aydır basında, yayında her tarafta insanların niçin evet vereceği, niçin hayır vereceği belirtilmiş, biz size ne anlatalım? Biz stantta broşür dağıtıyoruz. Lütfen broşürlerinizi alın buradan uzaklaşın' dedik. O anda mahalle başkanımız Serhat Bey, 'Lütfen uzaklaşır mısınız?' dediği anda genç çocuk yumruk attı. Ben olayı ayırmak istediğimde bana da yumruk ve tekmeyle cevap verdiler. Olayın içine çektiler parmaklarım kırıldı, gözlüğüm parçalandı. Ondan sonra olay arkadaşlara sirayet etti. Hiç istemediğimiz yerlere gitti. Bizim amacımız belli, evet oylarının çıkması, ama onların amacı provoke etmek, olay çıkarmak. Gözlüğümü ve parmağımı kıranlardan şikayetçiyim."



"Bana da yumruk vurdular, dudağım patladı"



Saldırıda yaralanan AK Parti Konyaaltı İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, Uncalı Mahalle Koordinatörü Durmuş Doğan ise saldırıda dudağından yaralandığını söyledi. Doğan, "Mahalle başkanımıza yumrukla saldırdılar, o anda ben araya girdim. 3 tane bayan arkadaşlarımızı ittirdiler. Mahalle yönetiminden arkadaşımıza saldırdılar, parmakları kırıldı. Bana da yumruk vurdular, dudağım patladı" diye konuştu.



"3 arkadaşımız yaralı"



AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Mehmet Rıfat Durukan, partisinde görevli 3 kişinin yaralandığını belirterek, "Standın başına gelen iyi niyetli olmadığını düşündüğümüz arkadaşların, stantta çalışan arkadaşlarımızı sıkıntıya sokarak, stant bölgesinden uzaklaşmadığını, uzaklaştırmak istediklerinde ise arkadaşlarımızı darp etmesi sonucunda 3 arkadaşımız ne yazık ki yaralandı. Saldıran kişiler baba, oğlu ve eşi olduğu yönünde bir bilgi var. 'Neden evet diyeceğiz' diye soru sormuşlar. Mahalle başkanımız ve yönetimdeki arkadaşlarımız bunun gerekçesinin anlatmaya çalışmışlar. Fakat daha da olayı ileriye götürüp, bana tam manasıyla açıklama yapmazsanız buradan uzaklaşmam gibi yüksek sesle hakaret boyutunda çalışmalar yapmışlar. Mahalle başkanımız da uzaklaşmalarını talep etmiş, fakat arkadaşlar uzaklaşmak yerine darp etmeyi tercih etmiş" dedi.



"Bunu yapan arkadaşlara gerekli işlemleri emniyet ve savcılık yapacaktır"



Çalışmaların siyasi bir çalışma olmadığına dikkat çeken Durukan, yaşanan hadiseden dolayı üzgün olduklarını dile getirerek, "Referandum sürecinde yapılan çalışma bir siyasi çalışma değildir, ülkenin geleceği ile ilgili yapılan bir çalışmadır. Bunu provoke etmek, engellemeye çalışmak kesinlikle doğru bir davranış değildir. Üzücü bir olay yaşadık ne yazık ki. Bunu yapan arkadaşlara gerekli işlemleri emniyet ve savcılık yapacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada olayı kınadı. - ANTALYA