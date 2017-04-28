Antalya'da Ev Yangını

Antalya'nın Elmalı ilçesinde çıkan yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.



Elmalı'nın Gümüşyaka Mahallesinde Kemal Dursun'a ait evin çatısında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı itfaiye ekipleri müdahale ederken evde bulunan eşyaların yanmasını son anda önledi.



İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken tek katlı evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA