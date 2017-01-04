Antalya'da Eto'o Zirvesi!

Beşiktaş Eto'o için diretiyor... Siyah-Beyazlı yönetim forvet transferinde ilk sıraya aldığı Kamerunlu futbolcu için Antalyaspor ile bir kez daha masaya oturdu. 2 takım Belek'te kamp yaparken Beşiktaşlı yöneticiler Akdeniz kulübünün yöneticileriyle bir araya gelerek Eto'o için 2 yeni teklif yaptılar. Siyah-Beyazlı yönetim Kerim Frei ve Necip'in takas dışı tutulmasına dikkat ederek Antalyaspor'a Eto'o'nun yarım sezonluk kiralanması için 500 bin Euro ile birlikte Ömer Şişmanoğlu, Veli Kavlak ve genç oyuncu Muhammed Enes'i kiralık olarak teklif etti. Antalyaspor'a yapılan 2. teklifin ise Eto'o'nun 1 milyon Euro bonservis bedeliyle verilmesi olduğu ortaya çıktı. Ancak Antalyaspor'un Kamerunlu futbolcunun bonservisi için 2 milyon Euro istediği gelen bilgiler arasında.

2 KULÜP DE ANLAŞMA ZEMİNİ ARIYOR







Eto'o'nun Antalyaspor'dan ayrılmak istemesi nedeniyle bu oyuncuyu en iyi rakamı gözden çıkarmayı düşünen Akdeniz kulübünün Beşiktaş'a ne olumlu ne de olumsuz cevap verdiği belirlendi. Kendi aralarında bir durum değerlendirmesi yapacak olan Antalyaspor bugün ya da yarın Beşiktaş'la bir araya gelerek anlaşma zemini arayacak. Antalyaspor'un Eto'o'ya yurt dışından teklifler yapıldığını öne sürmesi Beşiktaş'ın karşısına çıkan en büyük engel olarak gösteriliyor. Siyah-Beyazlı yönetimin Eto'o'nun durumunu bu hafta içinde karara bağlaması bekleniyor.

TEK İSTEĞİ BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK







Eto'o Antalyaspor'un Beşiktaş'la yaptığı görüşmeleri yakından izliyor. Kamerunlu futbolcunun Siyah-Beyazlı takımda oynamayı çok istediği biliniyor. Eto'o için bu hafta sıcak gelişmeler bekleniyor.

Kaynak: Takvim



