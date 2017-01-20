Antalya'da En Süslü Deve Ödülü 'Kanka'ya Gitti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen 'En Süslü Deve' yarışması yapıldı. Süste yenişemeyen üç deve için ikinci tur yapılırken, ödül 'Kanka'ya gitti.



Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen yarışmaya, Ege Bölgesinden ve Kumluca ilçesinden 11 ünlü güreş devesi katıldı. Yarışmada develerin ayak (paça) havut, zil gibi süslemeleri ölçü olarak değerlendirildi. Yarışma sonunda, Bodrum Ortaklardan Mustafa Oduncuoğlu'nun 'Kanka' adlı devesi ve Bodrum'dan 'Koca Bodrumlu' deve ile Kumluca'dan Ali Okulu'un 'Okulu' isimli devesi toplam 36 altı puan aldı. Eşitliğin bozulması için üç deve yeniden podyuma çıkarak jürinin değerlendirilmesine tabi tutuldu. Yeni değerlendirmeden sonra Bodrumdan Mustafa Oduncuoğlu'nun 'Kanka' adlı devesi birinci, Kumluca'dan Ali Okulu'nun 'Okulu' isimli devesi ikinci, Bodrum'dan 'Koca Bodrumlu' adlı deve de üçüncü oldu.



Birincilik madalyası, kupası ve 4 metrekare halı, deve sahibine protokol üyeleri tarafından verildi. Kanka adlı devenin sahibi Mustafa Oduncuoğlu, "Jüri üyelerinin bize bu değeri verdiği için teşekkür ediyorum. Pazar günü güzel bir güreş olacağına inanıyorum" dedi.



Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Karaku ise, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz 'En Süslü Deve' yarışmasını gerçekleştirdik. Yarışmaya katılan deve sahiplerine teşekkür ediyorum. Pazar günü Kumluca Karatepe Stadında yapacağımız deve güreşlerine tüm halkımızı bekliyorum" ifadelerini kaydetti.



Yarışmayı, Kumluca Kaymakamı Polat Kara, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Gürcan Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcıları Ramazan Çataltepe, Mustafa Sungur, Süleyman Falay, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Bozer, daire amirleri ve çok sayıda güreşsever izledi. - ANTALYA