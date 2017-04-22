Antalya'da elektronik sigara operasyonu: 6 gözaltı



*- ANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, yaklaşık bir milyon lira değerinde gümrük kaçağı elektronik sigara ve aparatları ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde, gümrük kaçağı olduğu belirlenen elektronik sigara ve aparatlarının satışa sunulacağı belirlendi.



Ekipler, önceden tespit ettikleri 5 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, yaklaşık bir milyon lira değerinde 26 bin 267 gümrük kaçağı elektronik sigara ve aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili S.B, G.K, M.G, A.K, A.D ve H.D. gözaltına alındı. Haklarında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek' suçundan işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı.