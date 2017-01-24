Antalya'da Dolandırıcılık İddiası

Antalya'da resmi belgeler üzerinde oynama yaparak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



Antalya Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir bankada sahte çek bozdurulmak istenmesi üzerine harekete geçti. Yapılan soruşturma sonunda S.Y. ve E.A. adlı şahıslara ulaşan ekipler, zanlıların "özel ve resmi belgede sahtecilik", "kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanununa muhalefet", "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "başkasına ait kredi kartı ile dolandırıcılık" ve "güveni kötüye kullanma" başta olmak üzere 16 suç kaydından arandıklarını belirledi.



Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince takip sonucu yakalan S.Y. ve E.A. işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.