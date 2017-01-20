Antalya'da Dolandırıcılık İddiası

Antalya'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis, Antalya ve İstanbul'da faaliyet gösteren firmalarından kiraladığı araçları değerinin çok altında satan ve sahte kimlik kullanan zanlının ilde bulunduğu ihbarını aldı.



İhbarın ardından çalışma başlatan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri daha önce de resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarına karıştığı belirlenen M.B'yi Dokuma Mahallesinde gözaltına aldı.



Polis, çeşitli suçlardan 9 aranma kaydı ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B'nin üzerinde 3 sahte sürücü belgesi ve 1 sahte nüfus cüzdanı buldu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.