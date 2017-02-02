Antalya'da Dağ Keçileri Ölü Bulundu

Antalya'nın Akseki ilçesinde dağlık arazide koruma faaliyeti yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri çok sayıda ölü dağ keçisi buldu. Vücutlarında kurşun ve saçma izi bulunmayan dağ keçilerinin Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesindeki ilk incelemesinde akciğerlerinde enfeksiyon tespit edildi.



Antalya'nın Akseki ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri dağlık arazide koruma faaliyeti yürüttükleri esnada arazide ölü dağ keçilerine rastladı. Ekiplerin ilk incelemesinde hayvanların vücutlarında kurşun ve saçma izi bulunmadı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ölen hayvanlardan ikisini incelenmek üzere Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Hastanesine gönderdi.



Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Özmen ve ekibi tarafından dağ keçilerinden numune alındı. Hayvanların ölüm nedeninin numunelerin laboratuvardaki incelemenin ardından tespit edileceği belirtildi.



"Akciğerlerinde enfeksiyon olduğunu tespit ettik"



Dağ keçilerinin ölüm nedeninin bir hafta sonra sonuçlanacağını belirten Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Özmen, "Dağ keçileri ölümler sebebiyle Antalya Akseki'den anabilim dalımıza teşhis amacıyla getirildi. Şuanda nekropsi yapılan hayvanların bir hafta sonra sonuçları çıkacak. Ancak biz nekropsi sonucunda hayvanların ciğerlerinde, akciğerlerinde enfeksiyon olduğunu tespit ettik ve ilgililere bu konu da bilgiler verilerek hayvanların yabani hayat içerisinde değerlendirilmesi ve teşhislerinin yapılması sağlanmaya çalışılacak. Sonuçlar çıktıktan sonra tekrar ilgililer ile temasa geçilerek hayvanlara yapılması gereken işlemlerle ilgili bilgiler verilecek. Buna göre de hayvanların tedavileri yapılmaya çalışılacak. Teşhis amacıyla bize iki hayvan getirildi ancak ölümlerin daha fazla olduğu bildirildi. Fakat hayvanları canlı olarak yakalamak mümkün olamadığı için ancak ölülerden teşhise gidilecek, bunun sonucuna göre de canlı hayvanlara ne yapmamız gerektiğine karar verilecek" diye konuştu. - ANTALYA