Antalya'da Coşkulu Kutlama
ULUSAL Egemenlik ve Çocuk Bayramı Antalya'da Karaalioğlu Parkı'nda dans ve müzik gösterileriyle coşkuyla kutlandı.
ULUSAL Egemenlik ve Çocuk Bayramı Antalya'da Karaalioğlu Parkı'nda dans ve müzik gösterileriyle coşkuyla kutlandı.
Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97'nci yılı kutlamaları, Karaalioğlu Parkı'nda düzenlendi. Kutlamalara Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak, bu önemli günü çocuklara armağan ettiğini söyledi. Arslan, şöyle dedi:
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97'nci yılını kutladığımız bugün 15 Temmuz'da demokrasiye karşı yürütülen haksız mücadelenin ihanetlerin inanç ve azimle üstesinden gelen yüce milletimiz ve çocuklarımız için daha da kıymetlidir. Coğrafyamızda yaşanan acılar, çocukların çaresizliği, savaşın yıkımları da sahip olduğumuz milli değerlere sıkıca sarılmanın ve başta Suriyeli çocuklar olmak üzere yardıma muhtaç bütün çocuklara sevgi eliyle yaklaşmamızın korumamızın önemi kat kat artmaktadır. Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı umutlarımızı yeşertmeye, barışı yurttan dünyaya taşımaya devam edecektir."
Konuşmaların ardından öğrencilerden oluşan orkestra 23 Nisan şiiri okudu. Çocuklar halk oyunu gösterisiyle Kurtuluş Savaşı'nı canlandırdı. Dans gösterisinin ardından öğrencilerden oluşan mehter takımı, marş söyledi. Antalya'da yaşayan Ukraynalı ailelerin çocukları da ülkelerine ait geleneksel kıyafetlerle dans etti. Gösteriler öğrencilerin ellerindeki şemsiyelerden ay yıldız oluşturmasıyla sona erdi.
Tören sonunda Vali Karaloğlu ve beraberindekiler, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Kutlamalara katılan çocuklar parkta geleneksel oyunların oynandığı alanda eğlenceli vakit geçirdi. Vali Karaloğlu ile beraberindekiler, mendil kapmaca oynayan çocukları izledikten sonra alanı gezdi. - Antalya