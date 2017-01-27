Antalya'da Çıkan Yangın 2 Katlı Evi Kül Etti

Antalya'da elektrikli sobadan çıkan yangın 2 katlı evi kül etti.



Yangın, Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'nde 440. Sokak'taki Ferdi Sarıkaya isimli bir kişinin oturduğu 2 katlı evin alt katında çıktı. Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı ile çok sayıda itfaiye eri müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyüdü. Çevrede bulunan mahalle sakinleri, yangını korku dolu gözlerle izledi. Bazı vatandaşlar, evin içerisinde birisinin olduğunu öne sürerken, itfaiye ekipleri alevlerin arasına girerek içeride kimsenin olmadığını tespit etti.



Evde bulunan bir elektrik sobasından çıktığı düşünülen yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri evin soğutma çalışmalarını sürdürüyor. - ANTALYA