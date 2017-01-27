Antalya'da Çalılık Yangını

Konyaaltı ilçesinde çalılıkta çıkan yangında 20 dönüm alan zarar gördü. Yangın, orman ve yerleşim alanına sıçramadan söndürüldü.



Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde Batı Çevre Yolu'nun kenarındaki çalılık alandaki iki farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.



Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Şarampolden bölgeye inen itfaiye ekipleri, yangını bitişikteki ormanlık alan ve yerleşim yerine sıçramadan söndürdü.



Yangında yaklaşık 20 dönüm çalılık alan ve bir miktar ağacın zarar gördüğü belirtildi.



Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.