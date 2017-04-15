Antalya'da Beton Mikseri Devrildi: 1 Yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 1 kişinin yaralandığı beton mikserinin devrilme anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Alınan bilgiye göre, Kemer'den Antalya yönüne giden M.Ö. idaresindeki 07 FSM 14 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.