Antalya'da Asayiş Operasyonu

Antalya'da düzenlenen asayiş operasyonunda gözaltına alınanlardan 54'ü tutuklandı.



Antalya il Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde hakkında yakalama kararı bulunan zanlıların tespit edildikleri adreslere operasyon düzenledi.



Operasyonda değişik mahkemelerce adli suçlar nedeniyle yakalama-arama kararı bulunan 143 kişi ile Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) mensup olmaktan aranan 3 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerini ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 54'ü tutuklandı. Gün boyu devam eden arama ve yakalama çalışmalarında 175 ekipte 600 personel görev aldı.