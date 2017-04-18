Antalya'da Asayiş Olayları

Antalya'da kapkaç ve işyerinden hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.



Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 09 Şubat'ta Deniz Mahallesi'nde Rus uyruklu G.O'nun el çantasının kapkaç yoluyla gasp edilmesine ilişkin yürütülen incelemede, olayın faali olarak belirlenen şüpheli H.B.A, asayiş şubesi ekiplerince Elmalı Mahallesi'nde yakalandı.



H.B.A'nın ifadesinde olayı aldığı hapın etkisiyle gerçekleştirdiğini ileri sürdüğü ve kapkaç yoluyla elde ettiği çantadaki cüzdan içerisinde pasaport, kimlik, 100 TL ile çeşitli birimlerde 15-20 Ruble para bulunduğunu, paraları aldıktan sonra cüzdanı bir apartmanın bacasından aşağı attığını itiraf ettiği öğrenildi.



H.B.A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Manavgat Pazarcı Mahallesi'ndeki bir işyerindeki hırsızlık teşebbüsünün zanlısı olarak belirlenen M.S, polis ekiplerince yakalandı. Yapılan araştırmada, Manavgat ilçesindeki 27 hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu belirlenen M.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.