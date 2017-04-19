Antalya'da Arazi İhalesinde Arbede

Antalya'da Ermenek Mahallesi'ndeki mülkiyet kargaşasını gidermek için Muratpaşa Belediyesi tarafından yapılan ihalede, vatandaşlar ile polis ve zabıta görevlileri arasında arbede yaşandı. Mahalleliler, arazi için ihaleye dışarıdan giren vatandaşlara müsaade ettiği gerekçesiyle belediye zabıta ekipleri ve polisle tartıştı.



Muratpaşa Belediyesi, Antalya'nın Ermenek Mahallesi'nde bazı arsaları, arazi ve parselleri çeşitli turlar halinde, her turda çok sayıda ihale olacak şekilde açık teklif usulüyle satışa çıkardı. Bugün gerçekleşen beşinci tur ihalesinde, 189 arsanın ihalesi için sabah erken saatlerinde Muratpaşa Belediyesi Değirmenönü Kültür Merkezi önüne gelen mahalleliler uzun kuyruklar oluşturdu. Üzerinde gecekondu, bahçe, sera ve az sayıda ticari alan bulunan arazilerin ihalesinde arbede yaşandı. Ermenek sakini vatandaşlar, arazi için ihaleye dışarıdan giren vatandaşlar olduğunu iddia ederek zabıta ekiplerine ve polise tepki gösterdi. İhale güvenliğini sağlayan çevik kuvvetin müdahalesiyle arbede sona erdi. Mahalleliler bu sefer de ön tarafta bulunan belediye zabıtalarıyla tartıştı. Yine polisin olaya müdahale etmesiyle kargaşa kısa sürede sona erdi.



İhaleler iptal edildi



Dışarıdan alınan kişilerin çıkarılması için protesto gerçekleştiren ve ihalenin iptal edilmesini isteyen mahalleliler, ihalenin devam edeceği yönündeki açıklamayla yeniden gerildi. Devreye giren mahalle muhtarı, öfkeli kalabalığı sakinleştirdi. Anonsların kanunen yapılması gerektiğini açıklayan belediye yetkilileri, anonsa devam ederken mahalleliler ise ihaleye katılmayacaklarını beyan etti. Olaylar ve anonslar sonrası ihaleye katılım olmaması nedeniyle bugün ve yarın yapılacak olan ihaleler iptal edildi.



"Onlar sokağa atılacaksa, beni de atsınlar"



20 bin nüfusu olan Ermenek Mahallesi'nde kendisi de dahil olmak üzere bin 200 kişinin mülkiyet sorunu yaşadığını belirten Mahalle Muhtarı Hüseyin Elmalı, "198 ihaleye girecek olan hak sahibi var, dışarıdan da 160 kişi ihaleye girecekmiş. Şimdi bu vatandaşları sokağa mı atalım. Öncelik tanınmıyor. Hepsi ev, çocuk sahibi. Beni de tehdit ediyorlar. Bugün 198 kişi sokağa atılacaksa beni de atsınlar" dedi.



"Simit satıyorum, elimin tırnaklarıyla yaptım orayı"



Yine bölgedeki arazide yaşayan Osman Doğan isimli vatandaş da dışarıdan giren kişiler yüzünden ihalenin dengesinin bozulduğunu söyledi. Doğan, "Benim 150 metrekare yerim var 600 milyona çıkıyor. 40 yıldır orada oturuyorum 2 tane çocuğum mağdur. Belediyenin devletimizin bu işe el atması gerekiyor. Burada her zaman kavga olabilir. Hanımım seraya gidiyor, ben simit satıyorum. Elimin tırnaklarıyla yaptım orayı" ifadelerini kaydetti.



İhalenin iptalinin ardından dağılan kalabalık grup, Muratpaşa Belediyesi önüne giderek, belediye başkanıyla görüşmek için beklemeye başladı. - ANTALYA