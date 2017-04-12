Antalya'da Altın Külçe Satma Vaadiyle Dolandırıcılık

Antalya'da bir kişiyi külçe altını satma vaadiyle 50 bin euro ve 50 bin dolar dolandıran 2 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran K.S., Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesinde işlettiği otelde konaklayan Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşı D.B.G.F ile Fransa vatandaşı B.P.L ve ismini Asako olduğunu söyleyen bir başka yabancının, yurt dışından getirecekleri külçe altını satacakları vaadiyle kendisinden 50 bin euro ve 50 bin dolar aldıklarını söyledi.



Emniyet ekipleri tarafından yapılan incelemede, K.S.'nin söz konusu kişilerle buluştuğu Arapsuyu Mahallesindeki ofisin Kamerun uyruklu P.M.R.P. (40) ve Rwanda uyruklu S.O.N. (27) tarafından kiralandığı ve. S.O.N'nin etrafına kendisini Asako olarak tanıttığı belirlendi. Çeşitli suçlardan yargılanan Ş.A.'nın da P.M.R.P'nin yanında rehber olarak bulunduğu ve araç kiraladıkları tespit edildi.



Ş.A. ve P.M.R.P. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki yol uygulamasında yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 2 bin 700 euro ve altın olduğu değerlendirilen iki adet külçe ele geçirildi.



Benzer yöntemle Uşak'ta da bir kişiyi dolandırdıkları belirlenen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili B.P.L ve S.O.N'nin aranmasına devam ediliyor. - ANTALYA