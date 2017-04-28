Antalya'da Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti: 3 Yaralı

Antalya'nın Alanya İlçesinde birisi Plonya vatandaşı 3 kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.



Olay bu akşam saatlerinde Mahmutlar Mahallesinde yaşandı. Müteahhitlik yapan Polonya vatandaşı Tomasz Lupcztk, Onur Tümer ve Uğur Taşdemir; iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden Bahadır T.'nin silahlı saldırısına uğradı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki farklı hastanelerde tedaviye alınırken olayın faili Bahadır T. ise olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte jandarma tarafından yakalandı. - ANTALYA