Antalya'da Akıl Almaz Kaza: Minibüsün Üzerine Otomobil Düştü

Antalya'da seyir halindeki minibüsün üzerine, oto kurtarma ve taşıma kamyonunun üzerinden otomobil düştü. Akıl almaz kazada yaralanan olmazken, otomobil sürücüsü büyük şok yaşadı.



Edinilen bilgiye göre kaza, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi, Şafak Mahallesi'nde 5001 ile 5006 sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Mustafa Şahin, 06 EZ 2351 plakalı oto kurtarma ve taşıma kamyonun üzerinde yüklü 3 otomobil ile dinlenmek üzere Akdeniz Yeşil Sanayi Sitesi'ne gitmek için yola çıktı. 5001 Sokak'tan, sanayi sitesi yönüne geçmek isteyen Şahin, iddiaya göre kavşak başlangıcındaki kasisi görünce frene bastı. Şahin'in frene basmasıyla birlikte kurtarma aracının üst bölümünde bulunan 06 AP 3873 plakalı lüks otomobilin cırcırlı yük gerdirme kiti boşaldı. Harekete geçen otomobil, o anda kavşaktan geçen dekorasyon ustası Fevzi Köse idaresindeki 07 L 3430 minibüsün üzerine düştü. Ne olduğunu anlayamayan sürücü Köse, aracını güçlükle kenara çekti. Köse, büyük şok yaşarken, düşen otomobil kavşak ortasında yan durdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, trafiğin kontrollü şekilde ilerlemesini sağladı. Yan duran otomobil vatandaşların ve polisin yardımıyla doğrultulup, otoparka çekildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



"Görünmez kaza"



Taşıma aracının sürücüsü Mustafa Şahin, "Uyumaya gidiyordum. Kasisi görünce yavaşladım. Arabanın biranda spanzetleri koptu. Araba halatlardan kurtuldu o anda araçta geçiyordu. Üzerine düştü. Görünmez kaza" dedi.



Kazayı gören taksi esnafı Yalçın Pekacar, "Araç yüklü taşıma aracı, kasisi görünce frene basıyor. Bu sırada taşıma aracının üzerindeki otomobil, yoldan geçen kamyonetin üzerine düşüyor" dedi. - ANTALYA